Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Лавров рассказал о негласных контактах между США и Россией

Лавров: США и Россия используют негласные контакты для обмена заключенными

close
Алексей Витвицкий/РИА Новости

Россия и Соединенные Штаты по-прежнему сохраняют каналы для негласных контактов, рассказал в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

По словам главы российского дипведомства, основное назначение каналов общения — взаимодействие по вопросам, связанным с обменом заключенными. Также Штаты использовали негласные контакты, чтобы требовать от Москвы учитывать интересы Киева, добавил Лавров.

Интервью руководителя МИД РФ Карлсону вышло в публичный доступ ночью 6 декабря. Беседа длится 80 минут. В ходе интервью Лавров рассказал, в частности, о конфликте на Украине. Министр подчеркнул, что внеблоковый статус страны является условием для завершения боевых действий. Кроме того, на территории Украины не должны располагаться военные базы Североатлантического альянса, отметил он.

Также Лавров выразил надежду, что Запад серьезно воспринял сигнал, который России послала применением ракеты средней дальности «Орешник».

Ранее Лавров рассказал о неизвестном разговоре с Блинкеном об Украине.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами