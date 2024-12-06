Лавров рассказал о негласных контактах между США и Россией

Россия и Соединенные Штаты по-прежнему сохраняют каналы для негласных контактов, рассказал в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

По словам главы российского дипведомства, основное назначение каналов общения — взаимодействие по вопросам, связанным с обменом заключенными. Также Штаты использовали негласные контакты, чтобы требовать от Москвы учитывать интересы Киева, добавил Лавров.

Интервью руководителя МИД РФ Карлсону вышло в публичный доступ ночью 6 декабря. Беседа длится 80 минут. В ходе интервью Лавров рассказал, в частности, о конфликте на Украине. Министр подчеркнул, что внеблоковый статус страны является условием для завершения боевых действий. Кроме того, на территории Украины не должны располагаться военные базы Североатлантического альянса, отметил он.

Также Лавров выразил надежду, что Запад серьезно воспринял сигнал, который России послала применением ракеты средней дальности «Орешник».

Ранее Лавров рассказал о неизвестном разговоре с Блинкеном об Украине.