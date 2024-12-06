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В США пообещали скоро предоставить Украине новое вооружение

Guardian: Салливан пообещал дать Украине новое вооружение к середине января

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U.S. Air Force/Global Look Press

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан во время встречи с главой офиса президента Украины Андреем Ермаком заверил, что Америка предоставит Киеву большое количество боеприпасов и сотни единиц бронетехники к середине января 2025 года. Об этом сообщает газета Guardian, ссылаясь на брифинг американского чиновника.

«Джейк Салливан в четверг более часа встречался с... Андреем Ермаком, пообещав предоставить Украине сотни тысяч дополнительных артиллерийских снарядов, тысячи ракет и сотни единиц бронетехники к середине января», — говорится в сообщении.

4 декабря официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что западные партнеры пытаются максимально накачать Киев оружием до инаугурации избранного президента США Дональда Трампа, которая состоится 20 января.

2 декабря агентство Associated Press писало, что Соединенные Штаты направят Украине очередной пакет военной помощи на сумму $725 млн. В него войдут противопехотные мины, системы противодействия беспилотникам и боеприпасы для реактивных систем залпового огня HIMARS.

Ранее Зеленский упрекнул США в недостаточной помощи.

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