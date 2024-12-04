В МИД РФ заявили, что Запад пытается максимально накачать Украину оружием

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что западные партнеры пытаются максимально накачать Киев оружием до инаугурации избранного президента США Дональда Трампа. Ее слова передает РИА Новости.

По словам Захаровой, страны Запада вместе с Украиной сфокусировались на «стратегическом поражении» России.

«Администрация уходящего президента США Байдена и европейские, ну ястребами их сложно назвать, какие-то полудохлые куры, сделали ставку на дальнейшую эскалацию, пытаясь до вступления в должность нового американского президента максимально накачать киевский режим оружием, и тем самым гарантированно обеспечить продолжение боевых действий в 2025 году», — поделилась Захарова во время брифинга.

До этого Telegram-канал SHOT сообщал, что украинские военные с помощью беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) пытались нанести удар по одному из крупнейших предприятий микроэлектроники в РФ.

Ранее Трамп рассказал, как он планирует разрешить украинский конфликт за сутки.