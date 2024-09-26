Почти половина россиян начинают свое утро с колбасы

Колбасу и мясные деликатесы едят почти все россияне — 96,5% респондентов не представляют без нее свой рацион: 40,2% начинают с колбасы утро, 41,5% используют ее для перекусов, а 31,7% готовы наслаждаться ею в любое время дня и ночи.

Аудитория добавляет колбасу в различные блюда: причем салаты и бутерброды делят первое место в выборе опрошенных (75%). 13,4% респондентов используют «метод» кота Матроскина, когда едят бутерброд, — кладут его колбасой на язык. А 54,8% респондентов предпочитают есть колбасу просто так, это показало исследование «Х5 Клуб», с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

Лидером в ежедневном рационе аудитории выступают вареная и сырокопченая колбасы: их выбирают 61,9% и 42,5% респондентов соответственно.

Примечательно, что сырокопченая колбаса при этом также популярна и на праздники (46,4%), в то время как остальные колбасы выбирают только в определенное время. Буженина ассоциируется в основном с праздниками: ее постоянно едят только 25%, а в праздничные дни ее популярность возрастает почти в 2 раза — до 41,7%. Реже всего на ежедневной основе едят хамон и карпаччо (3,6%), мортаделлу и прошутто (2,4%).

Продуктовые корзины респондентов весьма патриотичны: 59,5% выбирают колбасы отечественного производства, лишь 1,2% покупают исключительно импортные варианты. Более половины опрошенных (53,6%) признались, что стали реже покупать зарубежные мясные деликатесы в последнее время.

Несмотря на большой выбор колбасной продукции на прилавках магазинов, треть опрошенных самостоятельно готовит колбасу и мясные деликатесы дома, а 11,9% делают это по особым случаям. При этом вся категория мясной гастрономии в 2024 году выросла на 11%. За 2023-2024 годы в России было куплено более 170 млн упаковок колбасных изделий и мясных деликатесов, как отметили аналитики «Х5 Клуба».

46,4% опрошенных считают колбасу вредной. Однако совсем отказаться от нее готовы только 3,4%. Среди причин отказа они называют соображения здоровья (33,3%) и предпочтение более натуральных продуктов (66,7%).

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