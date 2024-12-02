Стало известно, как подорожал набор продуктов для новогоднего стола

Стоимость набора основных продуктов для встречи Нового года выросла на 11,4%. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на ассоциацию крупнейших производителей «Руспродсоюз».

Цена самого скромного новогоднего стола превысила 8,1 тыс. рублей. В перечень вошли салаты, нарезки колбас и сыров, мандарины, конфеты и шампанское. Лидером по подорожанию стало сливочное масло, которое прибавило 31%.

Самыми дорогими эксперты признали блюда с сырокопченой колбасой (1,2 тыс. руб/кг) и рыбой лососевых пород (1,2 тыс. руб/кг). В разряд деликатесов с высокой ценой попали шоколадные конфеты (чуть больше 900 рублей) и сыры (840 рублей). Дешевле всего в новогоднем меню стоят овощи, горошек, куриные яйца и соки.

«Цены на наиболее ходовые продукты из нижнего ценового сегмента действительно стабильны, в том числе потому что их удерживает крупная сетевая розница», — пояснил замдиректора Института экономики, управления и права МГПУ Вадим Ковригин.

В конце ноября самым дорогим салатом на новогоднем столе был признан оливье — на приготовление порции на четырех человек придется потратить 553 рубля.

Ранее россиянам рассказали о подорожании туров в новогодние праздники.