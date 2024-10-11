Блинкен выслушал выступление Лаврова на саммите в Лаосе

Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что присутствовал на выступлении российского коллеги Сергея Лаврова на Восточноазиатском саммите, который проходил в Лаосе, стороны «выслушали друг друга». Об этом пишет ТАСС.

В то же время он отметил, что между сторонами не было прямых контактов.

«Но я был в зале, когда он выступал от имени России. [Лавров] был в зале, когда я выступал от имени Соединенных Штатов. Так что, думаю, можно с уверенностью сказать, что мы выслушали друг друга», — сказал госсекретарь США.

Восточноазиатский саммит — ежегодная встреча в верхах, форум лидеров стран Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) и их диалоговых партнеров. В 2011 году членство в организации было расширено до 18 стран и на форум стали приглашаться лидеры Соединенных Штатов и РФ. Первая встреча в верхах состоялась 14 декабря 2005 года.

2 октября официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что в ходе поездки в Лаос Лавров проведет несколько двусторонних встреч с азиатскими коллегами. Само участие министра в ВАС запланировано на 11 октября.

Ранее Захарова раскрыла, что в кулуарах ГА ООН говорят о политике США.