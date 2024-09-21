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В США признали, что не готовы к новой мировой войне

Fox News: США не готовы к глобальному конфликту с Россией, Ираном и Китаем

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David Goldman/AP

Соединенные Штаты не готовы к потенциальному глобальному конфликту на нескольких фронтах против России, Китая, Ирана и КНДР. К такому выводу пришла группа экспертов по национальной безопасности, созданная конгрессом в 2022 году, пишет Fox News.

По ее данным, после окончания холодной войны и снижения расходов в оборону и безопасность Вашингтон не готов противостоять в открытом конфликте Пекину, «не говоря уже о войне на нескольких фронтах».

США и их союзники столкнулись с угрозой, с которой мировые державы не сталкивались со времен Второй мировой войны, поскольку Европа стала свидетелем конфликта России и Украины, где Москве якобы помогают Китай, Иран и Северная Корея, считают эксперты.

Кроме того, на Ближнем Востоке также существует угроза глобальной войны, полагают авторы доклада.

«Поэтому Соединенные Штаты должны подготовить свои силы и свою промышленную базу к потенциальному затяжному конфликту», — говорится в докладе комиссии.

До этого ирландский журналист Чей Боуз писал, что Соединенные Штаты разжигают крупномасштабную войну, которая может привести к концу Европы. Как отметил Боуз, многие жители Европы, которые поддерживают Украину в конфликте с РФ, игнорируют возросшие риски для самого европейского региона.

Ранее в России предупредили Запад о третьей мировой войне.

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