США стали империей лжи из-за использования дезинформации ради своих корыстных интересов. Об этом заявил официальный представитель министерства обороны Китая Чжан Сяоган.

«Вашингтон придумывает любую ложь ради своих корыстных интересов. США уже давно стали настоящей империей лжи», — заявил представитель.

Чжан Сяоган добавил, что Вашингтон предпринимает различные обманные действия не только в военной сфере. По его словам, «ложь фактически проникла им в костный мозг», что сказывается на американской внешней политике.

Представитель также подчеркнул, что людей можно обмануть на какое-то время, но «не навсегда». Чжан Сяоган призвал американскую сторону немедленно исправить свои ошибки и прекратить распространять дезинформацию и «очернять другие страны».

В своем заявлении представитель Минобороны Китая напомнил об операции «Пересмешник», в ходе которой подкупались и манипулировались СМИ в пропагандистских целях в эпоху холодной войны, а также флакон с белым порошком и постановочное видео «Белых касок», которые приводились в качестве доказательств для ведения войн в Ираке и Сирии.

Чжан Сяоган в своем выступлении также отметил, что страны НАТО, поставляя вооружения Киеву, затягивают конфликт на Украине, это позволяет им обогатить свои военно-промышленные комплексы.

Ранее в Китае прокомментировали выход Байдена из президентской гонки.