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Лавров рассказал о детском поведении европейских представителей на мероприятиях

Лавров заявил, что на мероприятиях европейские представители убегают от него

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Francis Mascarenhas/Reuters

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что европейские представители убегают от него на мероприятиях. Об этом он рассказал в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону.

«Это становится токсичным, когда кто-то видит, что со мной разговаривает американец или европеец. Европейцы вообще убегают, когда видят меня», — сказал министр.

По его словам, так было в ходе последнего саммита «Большой двадцатки» (G20).

«Взрослые люди, но вели себя как дети. Невероятно», — отметил дипломат.

Накануне Лавров заявил, что Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) бесполезна, так как в реальной политике в рамках ОБСЕ нет места «ни сотрудничеству, ни безопасности». Прямо перед вылетом из Москвы на Мальту, где проходит саммит Совета глав МИД ОБСЕ, руководство островного государства аннулировало визу официальному представителю МИД России Марии Захаровой, а министр иностранных дел Украины Андрей Сибига перед речью Лаврова покинул зал заседаний.

Ранее Путин заявил, что некоторые лидеры стран Запада хотят возобновить контакты с ним.

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