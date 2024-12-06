Лавров сообщил, что в России хотели бы снятия санкций

В России хотели бы сделать снятие санкций одним из условий мирного соглашения с Украиной, но конфликт завершится на озвученных президентом Владимиром Путиным принципах. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону, опубликованном на его сайте.

«Многие в России хотели бы сделать это условием. Но я считаю, что чем больше мы живем в условиях этих санкций, тем больше понимаем, что лучше рассчитывать на себя и разрабатывать механизмы, платформы сотрудничества с «нормальными» странами...» — сказал он, отметив, что с момента введения санкций еще до конфликта с Украиной страна многому научилась.

Глава МИД РФ добавил, что ключевым принципом соглашения о мире для Москвы является внеблоковый статус Украины.

4 декабря американская газета The Wall Street Journal сообщила, что Украина планирует заявить о своей готовности к миру с Россией.

Ранее Зеленский заявил, что Будапештский меморандум не помог Украине.