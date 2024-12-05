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Появилась информация о намерениях США свергнуть власть в РФ в 2017 году

ABC News: Габбард раскрыла желание США свергнуть власть в РФ в 2017 году

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Mike Segar

Соединенные Штаты хотели свергнуть российское правительство в 2017 году, утверждала в то время предложенная Дональдом Трампом кандидат на пост директора национальной разведки США Тулси Габбард. Об этом сообщает ABC News со ссылкой на служебную записку Габбард.

«У Путина, конечно, нет никаких гарантий, что мы не попытаемся свергнуть российское правительство... Я вполне уверена, что есть американские политики, которые хотели бы это сделать», — писала Габбард.

Она также критиковала враждебность Штатов по отношению к российскому президенту и введенные против РФ санкции. Габбард заявляла, что США всегда хотели видеть Россию бедной страной.

В 2022 году СНБО (Совет национальной безопасности и обороны) Украины обвинял Тулси Габбард в работе на Кремль. В ведомстве заявляли, что Габбард связана с Владимиром Путиным и работает «за деньги Кремля».

О Габбард известно, что она вступила в ряды американских вооруженных сил после терактов, совершенных в США 11 сентября 2001 года. За время службы она бывала в местах вооруженных конфликтов. До 2022 года состояла в Демократической партии США, однако покинула ее и стала независимым политиком. Победивший на выборах президента США Дональд Трамп принадлежит к Республиканской партии.

Ранее сообщалось, что Габбард читала новости с RT.

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