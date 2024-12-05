В МИД заявили об антироссийской истерии в Румынии

Выборы президента Румынии сопровождаются беспрецедентным уровнем антироссийской истерии, на фоне которой проявляются попытки повлиять на мнение румынских граждан. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, сообщает РИА Новости.

«Кампания по выборам президента Румынии, второй тур которых состоится 8 декабря, сопровождается беспрецедентным всплеском антироссийской истерии. За этим просматривается стремление повлиять на сознание и волеизъявление граждан страны. Из уст местных политиков, чиновников и представителей СМИ звучат все более и более абсурдные обвинения», — отметила дипломат.

Захарова также упомянула о «надуманной реакции» официального представителя МИД Румынии на публикацию в одной из социальных сетей, которая активно обсуждалась в румынских медиа и была представлена как якобы свидетельство гибридной войны со стороны России.

Она подчеркнула, что Москва категорически отрицает все враждебные высказывания, считая их безосновательными. Захарова призвала к прекращению попыток «втянуть РФ в игры», к которым, по ее словам, она не имеет отношения.

24 ноября в Румынии состоялся первый тур выборов главы государства. По итогам голосования Джеорджеску, проводивший свою избирательную кампанию на платформе TikTok, получил 22,94% голосов и занял первое место. Его ближайшим соперником стала председатель оппозиционной партии «Союз спасения Румынии» Елена Ласкони, которую поддержали 19,18% граждан. Второй тур выборов в республике запланирован на 8 декабря.

Ранее во Франции назвали результаты выборов в Румынии пощечиной для ЕС.