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На Западе раскрыли последствия отставки премьера Франции

NYT: отставка кабинета Барнье ведет к политическому хаосу и кризису во Франции

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Panoramic/Keystone Press Agency/Global Look Press

Отставка кабинета министров премьера Мишеля Барнье приведет к политическому кризису во Франции. Об этом заявили обозреватели американской газеты The New York Times (NYT).

«Францию теперь ждет длительный период нестабильности, как и после парламентских выборов», — говорится в публикации.

В четверг, 5 декабря, стало известно, что президент Франции Эммануэль Макрон принял прошение премьер-министра страны Мишеля Барнье об отставке правительства. Ожидается, что Макрон в ближайшее время назначит нового премьер-министра и сформирует новое правительство.

73-летний Барнье стал премьером 5 сентября, его кабмин оказался самым недолговечным в истории страны, проработав 90 дней.
Лишь дважды за всю историю Пятой французской республики правительство уходило в отставку после вынесения вотума недоверия парламентом. Первый случай пришелся на 5 октября 1962 года, когда отставку подал кабинет Жоржа Помпиду.

Ранее лидер левой оппозиции Франции Меланшон потребовал от Макрона уйти в отставку.

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