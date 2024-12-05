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В ФРГ объяснили, почему Карлсон взял интервью у Лаврова

Политик Хеке: через свои интервью Карлсон передает позицию России

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Телеграм-канал «Мария Захарова»

Американский журналист Такер Карлсон через свои интервью с российскими политическими деятелями, включая главу МИД РФ Сергея Лаврова, доносит позицию страны до Запада. Об этом в соцсети X заявил руководитель регионального отделения правой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Бьорн Хеке.

«Такер Карлсон делает то, что должны делать политики двух ядерных держав, США и России, — говорить друг с другом! <...> Министр иностранных дел России считается одним из самых опытных политиков в мире. Можете быть уверены, что беседа Лаврова и Карлсона не сделает вас глупее!» — отметил представитель АдГ.

Он также согласился с утверждениями Карлсона о том, что США фактически воюют с РФ, а уровень эскалации в мире превысил тот, который был во время Карибского кризиса.

4 декабря Такер Карлсон опубликовал видео на фоне московского Кремля. Журналист заявил, что 2 декабря он прибыл в столицу России специально для беседы с Лавровым. Карлсон отметил, что интервью с российским министром получилось «абсолютно захватывающим». Он подчеркнул, что видео с разговором выйдет очень скоро.

Ранее появилось видео с Такером Карлсоном в Москве после анонса интервью с Лавровым.

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