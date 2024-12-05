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Сербию не допустили к переговорам о вступлении в ЕС из-за России

RTS: второй этап переговоров о вступлении Сербии в ЕС не начался из-за России

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Vladimir Jovanovic/Depositphotos

Евросоюз не стал открывать второй этап переговоров с Сербией о вступлении республики в содружество из-за позиции страны по антироссийским санкциям. Об этом сообщает телеканал RTS со ссылкой на источники в Брюсселе.

«В качестве основных причин отказа страны — члены ЕС указали на несоблюдение Сербией внешней политики ЕС и санкций против России... проблемы в верховенстве закона, а также в отношениях с Приштиной», — утверждают журналисты.

По данным канала, против продолжения переговоров выступили семь европейских стран, включая Хорватию и Нидерланды. На следующей неделе переговоры продолжатся. Отмечается, что времени для открытия второго этапа переговоров остается мало, так как конференция по этому поводу должна состояться в период с 16 по 20 декабря.

25 октября президент Сербии Александар Вучич заявил, что страна не изменит своего пути к членству в Евросоюзе. По словам политика, пока он является главой Сербии, страна не будет менять главные цели своей внутренней и внешней политики.

Ранее Вучич отметил двуличие Евросоюза в вопросе закупок российского газа.

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