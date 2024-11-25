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Вучич отметил двуличие Евросоюза в вопросе закупок российского газа

Вучич: ЕС закупает в 20 раз больше российского газа, чем Сербия

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Darko Vojinovic/AP

Европейские страны критикуют Белград за сотрудничество с Москвой, хотя покупают во много раз больше российского газа, чем Сербия. Об этом в интервью BBC заявил сербский президент Александар Вучич.

Вучич напомнил, что Евросоюз ввел против России множество санкций, при этом и в настоящий момент страны ЕС «покупают из России в двадцать раз больше газа и в тысячу раз больше нефти, чем Сербия».

При этом Сербия стремится к диверсификации поставок газа за счет закупки топлива в Азербайджане и строительства интерконнектора между Сербией и Болгарией.

Отвечая на вопрос об экономических отношениях с Россией, Вучич отметил, что за последние годы оборот между странами сократился вдвое и выразил сожаление по этому поводу.

В той же передаче Вучич заявил, что Сербия проводит независимую политику в отношении России, а стратегической целью является полноправное членство в Европейском союзе.

Ранее стало известно, что премьер Словакии Фицо и президент Сербии Вучич вместе приедут в Москву на День Победы.

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