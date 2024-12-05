В США сочли Блинкена «генсеком войны»

Госсекретарь США Энтони Блинкен из-за заинтересованности в продолжении боевых действий на Украине стал «генсеком войны». Об этом заявил подполковник ВС США в отставке Дэниэл Дэвис в эфире своего YouTube-канала Deep Dive.

«Вы услышали только то, что можно ожидать от генсека войны», — прокомментировал он недавнее заявление Блинкена.

Бывший военный отметил, что это «боеприпасы, оружие, поставки, деньги для продолжения войны».

Дэвис напомнил, что ни слова о дипломатии Блинкен не сказал. По мнению подполковника в отставке, высказывания госсекретаря о тренировке украинских солдат западными военными «не имеют смысла», так как они уже не изменят ситуацию на поле боя и приведут лишь к большим потерям ВСУ.

4 декабря Блинкен также заявил, что Украине нужно обеспечить участие в боях молодых людей — от 18 до 25 лет. По словам госсекретаря, «эти решения очень сложные».

Ранее на Украине заявили, что Зеленский готовится к новой реальности после победы Трампа.