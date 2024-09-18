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Правительство Молдавии решило отправить в отставку командующего армией

Кабмин Молдавии единогласно инициировал отставку командующего армией Охладчука

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Мирослав Ротарь/Sputnik/РИА Новости

Кабинет министров Молдавии инициировал отставку командующего национальной армией страны Эдуарда Охладчука. Об этом решении в ходе заседания правительства, трансляция которого велась в социальной сети Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), объявил государственный секретарь министерства обороны республики Сергей Плоп.

На совещании чиновник зачитал присутствующим отрывок из проекта соответствующего постановления.

«В соответствии с законом о правительстве <...> направить президенту Республики Молдова предложение об отставке Эдуарда Охладчука с должности начальника генерального штаба армии, командующего национальной армией», — сказал он.

После этого слово взял премьер-министр страны Дорин Речан. Глава правительства подчеркнул, что документ был принят единогласно.

16 сентября президент Молдавии Майя Санду выразила надежду, что конфликт республики с Приднестровьем решится до ее вступления в Европейский союз (ЕС). В то же время она допустила возможность присоединения к региональному содружеству без данной территории. Как отметила глава государства, Кишинев не готов откладывать этот вопрос еще на десять или 20 лет.

Ранее Майю Санду назвали «человеком-терминатором», которого к власти в Молдавии привели западные страны.

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