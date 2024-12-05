В Польше пригрозили закрыть оставшиеся генконсульства России

Польша может закрыть оставшиеся в стране генеральные консульства России. Об этом заявил польский министр иностранных дел Радослав Сикорский в эфире телеканала TVP Info.

«Если акты диверсии продолжатся, то я сразу же закрою оставшиеся в Польше консульские учреждения России», — сказал глава МИД Польши.

24 октября пресс-секретарь польского внешнеполитического ведомства Павел Вроньский заявил, что десять сотрудников генерального консульства России в Познани должны будут покинуть территорию республики. Среди этих сотрудников — три дипломата, пять административно-технических специалистов, а также два сотрудника, которые должны были получить аккредитацию в Польше.

Сикорский объяснил, что подобное решение связано с задержанием диверсанта, обвиняемого в поджогах во Вроцлаве «по указанию российских спецслужб».

Посол России в Польше Сергей Андреев сообщил, что польские власти дали срок на закрытие генерального консульства России в Познани до полуночи 30 ноября. Дипломат отметил, что в посольстве уже получили ноту МИД Польши о сроках закрытия.

17 ноября Сикорский допустил, что после закрытия генерального консульства России в Познани оно может перейти Украине, где будет открыто такое же учреждение.

Ранее Польша установила 3,5 тыс. бетонных ежей на границе с Россией.