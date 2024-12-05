Лавров заявил, что отношения России и Запада никогда не будут прежними

Отношения России и Запада не вернутся к ситуации до начала 2022 года. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам СМИД ОБСЕ, его цитирует РИА Новости.

«Все предыдущие годы после окончания холодной войны Запад договаривался о каких-то правильных вещах, на словах все время эти правильные вещи превозносил, а на деле грубо нарушал все договоренности и делал все для того, чтобы подавить законные интересы Российской Федерации», — сказал министр.

По его словам, если Запад выступит с предложениями, основанными на уважении интересов друг друга, Россия будет делать выводы из «содержания такого рода возможных предложений».

До этого депутат Госдумы Андрей Луговой заявил, что глобальный конфликт России и Запада начался задолго до 2022 года, когда блок НАТО, нарушив все договоренности, начал движение на восток. Он отметил, что третья мировая война «не грядет, а продолжается».

Ранее Лавров обвинил США в нападении на Россию.