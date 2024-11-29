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В РФ напомнили, что глобальный конфликт с Западом начался задолго до 2022 года

Депутат ГД Луговой: глобальный конфликт РФ и Запада начался задолго до 2022 года

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Depositphotos

Третья мировая война не грядет, а продолжается. Такое мнение в эфире Tsargrad.tv высказал депутат Государственной думы РФ Андрей Луговой. По его словам, глобальный конфликт России и Запада начался задолго до 2022 года, когда блок НАТО, нарушив все договоренности, начал движение на восток.

«Война же может носить как холодный, так и горячий характер. По сути дела, был переход в начале «нулевых» годов от такого застойного периода и взаимной любви 90-х к постепенному обострению отношений, которое, по-моему, с 2006-2007 годов начало переходить все границы», — отметил парламентарий.

Он добавил, что ситуация вокруг Грузии и Южной Осетии «поставила точку в вопросе — началась война или еще нет».

Бывший офицер морской пехоты США и американский дипломат Грант Ньюшем до этого заявил, что администрация действующего президента США Джо Байдена вручает избранному американскому лидеру Дональду Трампу сценарий третьей мировой войны, разрешая Украине использовать дальнобойные ракеты ATACMS для ударов по России.

Ранее директор ФСБ предупредил об угрозе команды Байдена для мира.

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