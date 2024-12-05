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Лавров рассказал об украинизированной западной повестке

Лавров: повестка всех западных организаций подвержена украинизации

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МИД РФ/РИА Новости

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Запад агрессивно продвигает украинскую тему во всех международных организациях, включая Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Его слова приводит ТАСС.

«Если говорить про западные организации, конечно, таких организаций не существует, где Запад не продвигал бы агрессивно, нечистоплотно, передергивая факты, прибегая к прямой лжи, украинскую тему», — сказал Лавров.

По его словам, Запад «игнорирует все аргументы российской стороны». Министр добавил, что надежд на западные организации у России нет.

Также Лавров высказал мнение, что «фантазии» об отправке иностранных войск на Украину лишь усугубляют положение.

В ночь на четверг, 5 декабря, глава МИД России Сергей Лавров прибыл на Мальту, где принимает участие в Совете министров иностранных дел Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. На мероприятии Лавров заявил о бесполезности ОБСЕ во время своего выступления на заседании организации.

Ранее Захарова отреагировала на аннулирование ее визы на СМИД ОБСЕ.

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