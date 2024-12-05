Путин попросил правительство не затягивать с решениями в сфере бизнеса

Правительство России не должно откладывать на потом принятие назревших решений в сфере регулирования бизнеса. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам, передает сайт Кремля.

В ходе мероприятия глава государства попросил кабмин продолжить настройку нормативного регулирования реального сектора, а также снять административные барьеры для производственного бизнеса. Президент отметил, что эта работа на данный момент востребована.

«Обращаю внимание коллег: не надо думать, что можно отложить принятие назревших решений на потом. Нужно действовать здесь и сейчас, при этом учитывать объективные факторы, которые влияют на работу бизнеса», — сказал Путин.

Накануне президент России рассказал, что размер инвестиций, поступающих в основной капитал российского бизнеса, увеличивается третий год подряд даже на фоне сложностей в сфере экономики. По его словам, в 2022 году прирост составил 6,7%. На следующий год данный показатель достиг отметки в 9,8%, а за девять месяцев с начала 2024 года это значение составило 8,6%.

Ранее Путин назвал главный ответ на инфляционный вызов.