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В России назвали предсказуемым политический кризис во Франции

Политолог Лукьянов: во Франции начался серьезный политический кризис

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Depositphotos

Политолог-международник, научный директор дискуссионного клуба «Валдай» Федор Лукьянов в интервью газете «Взгляд» прокомментировал принятую Национальным собранием Франции резолюцию о недоверии правительству во главе с премьер-министром Мишелем Барнье. По мнению эксперта, в республике начался полномасштабный политический кризис.

Он обратил внимание, что от левых партий уже звучат призывы к отставке французского лидера Эммануэля Макрона, к которым могут присоединиться и правые.

«Все происходящее во Франции довольно предсказуемо. В последние пару дней стало понятно, что правая фракция, которая обладает наибольшей численностью в парламенте, больше не будет поддерживать кабинет министров», — отметил Лукьянов.

Он предположил, что позиция правых ужесточилась в связи с попытками судить главу партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен, чтобы она не смогла участвовать в следующих президентских выборах.

Накануне Нацсобрание Франции приняло резолюцию о недоверии правительству Барнье — за такой шаг проголосовал 331 депутат. Это решение приняли после того, как французский кабмин принял социальную часть госбюджета без голосования в парламенте — теперь эти положения будут отменены, а правительство вынуждено будет уйти в отставку впервые с 1962 года.

Макрон при этом заявил, что не планирует покидать свой пост до конца срока и назвал такие предложения «политической фантастикой».

Ранее Ле Пен призвала Макрона покинуть пост президента Франции.

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