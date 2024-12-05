Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В ЛДПР назвали вбросом выдвижение дочери Жириновского на выборы в Госдуму

Лидер ЛДПР Слуцкий: выдвижение дочери Жириновского на выборы в ГД не обсуждается

close
Кадр из шоу «Малахов»

Информация о  выдвижении дочери основателя ЛДПР Владимира Жириновского Анастасии Боцан-Харченко на  выборы в  Госдуму в  2026 году не  обсуждается. Об этом заявил лидер партии Леонид Слуцкий, передает ТАСС.

«Вопрос по  Анастасии Владимировне не  обсуждается. Вопросы ее  выборов, всякие прочие вопросы: вхождение в  какие-то руководящие органы и  тому подобное,  — это вбросы, которые у  нас на  самом деле не  обсуждаются. И  Анастасия Владимировна на  это не  претендует», — заявил он.

До этого заместитель руководителя фракции ЛДПР в Госдуме Станислав Наумов заявил, что Боцан-Харченко станет кандидатом от партии на выборах в Госдуму, которые запланированы на 2026 год. По его словам, списки кандидатов будут формироваться в 2024 году, и он уверен, что в них войдет дочь основателя партии.

Анастасия Боцан-Харченко является внебрачной дочерью Владимира Жириновского, которая родилась в 1983 году. Долгое время политик не распространялся о появлении новой наследницы. Анастасия — непубличный человек, поэтому о ней практически ничего не известно. Она занимается наукой.

Ранее стало известно, кто может сыграть Жириновского в новом многосерийном фильме.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами