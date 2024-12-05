В ЛДПР назвали вбросом выдвижение дочери Жириновского на выборы в Госдуму

Информация о выдвижении дочери основателя ЛДПР Владимира Жириновского Анастасии Боцан-Харченко на выборы в Госдуму в 2026 году не обсуждается. Об этом заявил лидер партии Леонид Слуцкий, передает ТАСС.

«Вопрос по Анастасии Владимировне не обсуждается. Вопросы ее выборов, всякие прочие вопросы: вхождение в какие-то руководящие органы и тому подобное, — это вбросы, которые у нас на самом деле не обсуждаются. И Анастасия Владимировна на это не претендует», — заявил он.

До этого заместитель руководителя фракции ЛДПР в Госдуме Станислав Наумов заявил, что Боцан-Харченко станет кандидатом от партии на выборах в Госдуму, которые запланированы на 2026 год. По его словам, списки кандидатов будут формироваться в 2024 году, и он уверен, что в них войдет дочь основателя партии.

Анастасия Боцан-Харченко является внебрачной дочерью Владимира Жириновского, которая родилась в 1983 году. Долгое время политик не распространялся о появлении новой наследницы. Анастасия — непубличный человек, поэтому о ней практически ничего не известно. Она занимается наукой.

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