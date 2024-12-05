Лавров предупредил о негативных последствиях прихода США в АТР

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил о необходимости предотвратить повторение в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) трагедии других частей мира, на которые свое влияние пытались распространить США. Об этом пишет ТАСС.

Российский дипломат сделал соответствующее заявление в ходе выступления на заседании Совета глав внешнеполитических ведомств стран — членов Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Мероприятие проходит на Мальте.

«Нельзя допустить повторения в АТР трагедии многих стран в самых разных регионах от Афганистана до Гаити, когда дядя Сэм (персонифицированный образ США. — «Газета.Ru»), наламывал дров и потом смотрел, что происходит, заставляя других убирать за собой», — сказал Лавров.

27 ноября заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что власти страны продолжают призывать США и их партнеров в АТР отказаться от размещения в регионе американских ракет средней и меньшей дальности. По словам дипломата, в противном случае Вашингтон и его союзники могут столкнуться с очень нестабильной ситуацией в сфере безопасности на территории Азиатско-Тихоокеанского региона.

Ранее три государства договорились о формировании секретариата взаимодействия в АТР.