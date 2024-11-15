Три страны сформируют секретариат взаимодействия в АТР

США, Южная Корея и Япония сформируют секретариат трехстороннего взаимодействия. Об этом сообщил помощник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан, передает ТАСС.

«Одним из основных итогов встречи завтра (15 ноября. — Прим. ред.) будет учреждение секретариата для проведения трехсторонних [встреч]», — сказал он.

По словам представителя Белого дома, Байден проведет в пятницу трехстороннюю встречу с президентом Республики Корея Юн Сок Ёлем и премьер-министром Японии Сигэру Исибой. Он добавил, что такой формат станет постоянным для американской политики в Индо-Тихоокеанском регионе в будущем.

В публикации напомнили, что Байден проведет в Лиме в пятницу «короткую двустороннюю встречу с премьер-министром Японии» и переговоры с президентом Перу. На ней обсудят «результаты борьбы» с наркотиками и в других сферах.

До этого стало известно, что США с Южной Кореей и Японией намерены выработать скоординированные меры в ответ на возможное участие северокорейских военных в боевых действиях на стороне России против Украины.

Ранее стало известно о планах США ввести санкции против РФ и КНДР в конце ноября.