В Анкаре назвали дату объявления результатов выборов президента Турции

Высший избирательный совет (Центризбирком) Турции намерен объявить окончательные результаты выборов президента страны 1 июня. Об этом со ссылкой на источник в Анкаре сообщает ТАСС.

По словам собеседника агентства, задержек с объявлением результатов выборов не будет, и 3 июня президент примет присягу, как и должно быть по закону.

Ранее вице-президент Турции Фуат Октай заявлял, что инаугурация переизбравшегося президента Турции Реджепа Эрдогана может состояться 2 или 3 июня.

28 мая Глава Высшего избирательного совета Турции Ахмет Енер объявил о победе Эрдогана во втором туре президентских выборов. Он набрал 52% голосов.

Эрдоган, лидирующий на выборах главы государства, заявлял, что граждане Турции на ближайшие пять лет передали ответственность за управление страной ему. Он также спел со своими сторонниками в Стамбуле любимую песню «Тем, кто слышит и не слышит».