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Эрдоган в последний раз соберет заседание действующего правительства

Habertürk: Эрдоган 31 мая соберет последнее заседание действующего кабмина

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Khalil Hamra/AP

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в среду, 31 мая, проведет последнее заседание действующего кабинета министров перед формированием нового правительства. Об этом сообщает телеканал Habertürk.

В публикации отмечается, что встреча должна начаться в 15:30 мск. О повестке или о том, сколько заседание может продлиться, пока информация не поступала. Традиционно кабинет заседает около трех-четырех часов.

Как считают турецкие аналитики, в новом кабинете свои посты могут сохранить министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу, глава МВД Сулейман Сойлу и министр национальной обороны Хулуси Акар. Другие ведомства с высокой долей вероятности получат новых руководителей.

Ранее стало известно, что Высший избирательный совет (Центризбирком) Турции намерен объявить окончательные результаты выборов президента страны 1 июня.

До этого вице-президент Турции Фуат Октай заявлял, что инаугурация переизбравшегося президента Турции Реджепа Эрдогана может состояться 2 или 3 июня.

28 мая Глава Высшего избирательного совета Турции Ахмет Енер объявил о победе Эрдогана во втором туре президентских выборов. Он набрал 52% голосов.

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