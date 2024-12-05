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Лавров назвал аннулирование визы Захаровой «надругательством»

Лавров: отмена визы Захаровой — надругательство над председательством ОБСЕ

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Сергей Савостьянов/РИА Новости

Аннулирование визы на Мальту официальному представителю министерства иностранных дел России Марии Захаровой является надругательством над функциями председателя Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Об этом заявил глава российского МИД Сергей Лавров, передает ТАСС.

По его словам, виза Захаровой была аннулирована в последний момент.

Дипломат также обратил внимание на отказ западных стран принять общее решение по правилам финансирования внебюджетных проектов «на выгодные им конфронтационные мероприятия».

Лавров высказал мнение, что ОБСЕ существует до тех пор, пока есть консенсус, а у каждого государства — гарантии учета его интересов». Министр назвал организацию «жертвой курса на подчинение Европы США».

4 декабря стало известно, что официальному представителю МИД РФ Марии Захаровой обнулили визу для участия в заседании СМИД ОБСЕ на Мальте.

Заседание СМИД ОБСЕ ожидается 5–6 декабря в столице Мальты, Валлетте. Страна является членом Европейского союза, и в 2022 году государства ЕС закрыли свое воздушное пространство для российских самолетов.

Ранее Захарова отреагировала на аннулирование ее визы на СМИД ОБСЕ.

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