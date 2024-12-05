В НАТО изменили конечную цель поставок вооружений на Украину

Страны — члены НАТО намерены и дальше оказывать Украине военную помощь, чтобы поставить ее в наилучшую позицию в переговорах с РФ. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на высокопоставленные источники.

В статье подчеркивается, что в настоящее время Киев продолжает «сдавать позиции» в конфликте с Москвой. На этом фоне его западные партнеры «удвоили усилия» по отправке техники и боеприпасов Вооруженным силам Украины (ВСУ).

При этом, по информации журналистов, конечная цель Североатлантического альянса претерпела изменения. Страны — члены НАТО переключили свое внимание с планов по нанесению РФ стратегического поражения на попытки поставить украинские власти в наиболее выгодное положение, чтобы они смогли вести переговоры о прекращении огня.

Также источники агентства заявили, что сейчас западные страны обсуждают возможность скорейшего начала переговоров по завершению вооруженного противостояния между Киевом и Москвой. Политики и чиновники в Североатлантическом альянсе осознали необходимость диалога на фоне крайне неустойчивой ситуации в зоне конфликта и победы республиканца Дональда Трампа на выборах президента США.

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