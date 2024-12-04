В Литве рассказали о «дешевом» способе обеспечить безопасность Украины

Самой «дешевой» гарантией безопасности для Украины может стать ее принятие в состав НАТО, заявил министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис. Его слова передает Reuters.

«Если мы хотим мира на Украине, нам придется предоставить [ей] гарантии безопасности. Нет более дешевого способа, чем пятая статья [Устава] НАТО», — отметил глава внешнеполитического ведомства.

Также он высказался о возможных путях завершения вооруженного противостояния между Киевом и Москвой. По мнению Ландсбергиса, конфликт может быть остановлен только на поле боя.

4 декабря министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто сообщил, что среди стран — членов НАТО нет единогласия по поводу принятия Украины в состав организации. Как он сказал, присоединение Киева к военному блоку ознаменовало бы начало конфликта между Североатлантическим альянсом и РФ. До сих пор руководство НАТО избегало данной угрозы, так как не приглашало Украину в организацию.

Вместе с этим дипломат обратил внимание, что 10 статья Устава НАТО гласит, что в военный блок можно приглашать только страны, способные внести вклад в обеспечение безопасности союзников. Но в случае с Киевом «это очевидно не так», резюмировал он.

Ранее генеральный секретарь НАТО Марк Рютте высказался о вступлении Украины в военный блок.