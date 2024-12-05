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Захарова обвинила США в кризисе в Южной Корее

Захарова: события в Южной Корее вписаны в политсистему, созданную США

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Сергей Гунеев/РИА Новости

События в Южной Корее вписаны в политическую государственную систему, созданную США на территории республики. Такое мнение высказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире Первого канала.

Дипломат напомнила, что в новейшей истории республики Корея не было ни одного президента, который бы покинул свой пост нормально — не оказавшись в тюрьме или способом похуже.

По словам Захаровой, при исследовании этих фактов становится ясно, почему Северная Корея предпринимает столько мер для своей защиты, — соседнее государство «предсказуемо в своей непредсказуемости».

3 декабря президент Южной Кореи Юн Сок Ёль объявил о введении в республике военного положения. Он объяснил это решение необходимостью «искоренить просеверокорейские силы и защитить свободный конституционный порядок», при этом журналисты связали действия главы государства с попытками его политических оппонентов провести против него процедуру импичмента.

Тем же вечером парламент республики проголосовал за отмену военного положения. Также сам Юн Сок Ёль заявил, что намерен отозвать свой указ, что и произошло на заседании кабинета министров.

4 декабря депутаты южнокорейского парламента вынесли на рассмотрение инициативу об объявлении импичмента президенту страны.

Ранее политолог сравнила ситуацию в Южной Корее с протестами в Грузии.

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