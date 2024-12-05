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Во Франции назвали имена кандидатов на пост премьер-министра

Parisien: министр обороны Франции Лекорню может стать премьером

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Michel Euler/AP

Министр обороны Франции Себастьян Лекорню, мэр По Франсуа Байру и мэр Труа Франсуа Баруэн являются главными кандидатами на пост премьер-министра Франции на фоне политического кризиса в стране. Об этом пишет газета Le Parisien.

«Уже известно несколько имен, в том числе имена Себастьяна Лекорню и Франсуа Байру или Франсуа Баруэн», — говорится в сообщении издания.

Как пишет газета, ссылаясь на советников президента Франции Эммануэля Макрона, назначение нового главы правительства может быть рассмотрено уже в этот четверг, 5 декабря.

Напомним, накануне Нацсобрание Франции приняло резолюцию о недоверии правительству премьер-министра страны Мишеля Барнье – за такой шаг проголосовал 331 депутат. Это решение приняли после того, как французский кабмин принял социальную часть госбюджета без голосования в парламенте – теперь эти положения будут отменены, а правительство Франции вынуждено будет уйти в отставку впервые с 1962 года.

Макрон при этом заявил, что не планирует покидать свой пост до конца срока и назвал такие предложения «политической фантастикой».

Ранее Ле Пен призвала Макрона покинуть пост президента Франции.

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