Раскрыто условие, при котором Макрон уйдет в отставку

Президент Франции Эммануэль Макрон будет вынужден уйти в отставку раньше срока только в том случае, если его обвинят в государственной измене. Никаких других оснований для того, что он согласится покинуть свой пост, нет и не будет, рассказала НСН профессор кафедры международных отношений и внешней политики России МГИМО Евгения Обичкина.

«[Макрон] очень опытный политик, силен в различных политических комбинациях. Нет никаких оснований думать, что Макрон может раньше времени оставить свой пост», — подчеркнула эксперт.

Однако рейтинг действующего французского лидера действительно сильно упал, он потерял серьезную социальную базу и поддержку граждан, отметила Обичкина. По Конституции Франции президент страны является, по сути, национальным арбитром, который должен уравновешивать все социальные противоречия, но в отсутствие поддержки действовать он не может. На этом фоне премьер-министр страны Мишель Барнье должен был решиться на жесткую политику для проведения социальных реформ в обход Нацсобрания, которое отказывалось их поддерживать.

«И вот в очередной раз кризис зашел очень далеко и назначение Барнье было очень спорным», — подчеркнула политолог.

Напомним, накануне Нацсобрание Франции приняло резолюцию о недоверии правительству премьер-министра страны Мишеля Барнье – за такой шаг проголосовал 331 депутат. Это решение приняли после того, как французский кабмин принял социальную часть госбюджета без голосования в парламенте – теперь эти положения будут отменены, а правительство Франции вынуждено будет уйти в отставку впервые с 1962 года.

Макрон при этом заявил, что не планирует покидать свой пост до конца срока и назвал такие предложения «политической фантастикой».

Ранее Ле Пен призвала Макрона покинуть пост президента Франции.