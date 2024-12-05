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В Кремле раскрыли подробности предстоящей встречи Путина и Лукашенко

Путин и Лукашенко на заседании Совета СГ рассмотрят вопросы рынка электроэнергии

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Сергей Бобылев/Фотохост-агентство brics-russia2024.ru/РИА Новости

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко на предстоящем заседании Высшего Государственного Совета Союзного государства планируют принять ряд решений. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

«Планируется принять целый ряд конкретных решений по вопросам формирования объединенного рынка электрической энергии, противодействия незаконному импорту товаров, введения единых правил по защите прав потребителей и комфортных тарифов на услуги связи», — говорится в сообщении.

Также главы государств рассмотрят ход союзного строительства и перспективы дальнейшего интеграционного взаимодействия. Помимо этого, Путин и Лукашенко уделят особое внимание вопросам укрепления оборонного пространства России и Белоруссии.

В пресс-службе отметили, что в рамках заседания президенты России и Белоруссии проведут отдельную встречу.

Заседание Высшего Государственного Совета Союзного государства пройдет 6 декабря в Минске. Помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщил, что у Путина наметился достаточно плотный и активный график.

Ранее Путин встретился в Кремле с секретарем Союзного государства.

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