Правление президента Украины Владимира Зеленского завершится с разделом страны, что станет его последней трагедией, как политика. Об этом пишет британский журнал Spectator.

«Необычная история Зеленского как лидера Украины достигла своей последней главы. Последней трагедией его политической карьеры станет подпись под разделом страны», — говорится в публикации.

Журнал пишет, что в настоящее время Зеленский оказался между «молотом и наковальней». Из-за своих неудач политик стал весьма непопулярным среди граждан своей страны, а гнев украинцев к нему усилится во время возможных выборов в будущем, пишет Spectator.

Издание среди прочего утверждает, что как только будет объявлена дата выборов, недостатка в обвинениях не будет. Как утверждает Spectator, недовольство украинцев растет на фоне принудительной мобилизации в украинскую армию, «повальной коррупции», а также «ужасающие человеческие потери в конфликте», которые остаются главным источником недовольства Зеленским.

До этого газета Wall Street Journal писала, что по решению Зеленского Украина может согласиться на прекращение огня, если стране разрешат вступить в НАТО. Киев будет стремиться вернуть украинскую территорию «дипломатическим давлением».

Однако команда избранного президента США Дональда Трампа на переговорах с украинской делегацией «не проявила интереса» к членству Украины в Североатлантическом альянсе, но и не исключила дальнейших поставок оружия Киеву.

Ранее в Раде Зеленскому дали совет после его выпада против Грузии.