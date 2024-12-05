Политолог назвал главную проблему мирного плана Трампа

Политолог Данила Гуреев в интервью Tsargrad.tv обозначил главную проблему мирного плана команды избранного президента США Дональда Трампа. По мнению эксперта, главной целью республиканца является не восстановление справедливости, а стремление войти в историю как миротворец.

«Фактическим концептом Трампа в рамках мирного урегулирования между Россией и Украиной является достижение мира путем — ни русским, ни украинцам, но, в общем-то, Америке. Задача Трампа — сделать так, чтобы самому выйти как миротворец, однако вместе с тем заявить, что интересы Америки не пострадали», — объяснил Гуреев.

Аналитик считает, что предложения США по Украине едва ли будут одобрены Россией.

Накануне советники Трампа предложили свои варианты урегулирования украинского кризиса. Все они подразумевают отказ от взятых под контроль РФ территорий и от членства Украины в НАТО. Депутат Дмитрий Белик заявил, что РФ будет руководствоваться своей безопасностью при обсуждении соглашения. Представитель МИД РФ Мария Захарова считает, что сейчас преждевременно обсуждать планы республиканца, так как официального документа еще нет. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Крыму рассказали о прочной основе для мира на Украине.