Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Политолог назвал главную проблему мирного плана Трампа

Политолог Гуреев: мирный план Трампа вряд ли будет одобрен Россией

close
Brendan McDermid/Reuters

Политолог Данила Гуреев в интервью Tsargrad.tv обозначил главную проблему мирного плана команды избранного президента США Дональда Трампа. По мнению эксперта, главной целью республиканца является не восстановление справедливости, а стремление войти в историю как миротворец.

«Фактическим концептом Трампа в рамках мирного урегулирования между Россией и Украиной является достижение мира путем — ни русским, ни украинцам, но, в общем-то, Америке. Задача Трампа — сделать так, чтобы самому выйти как миротворец, однако вместе с тем заявить, что интересы Америки не пострадали», — объяснил Гуреев.

Аналитик считает, что предложения США по Украине едва ли будут одобрены Россией.

Накануне советники Трампа предложили свои варианты урегулирования украинского кризиса. Все они подразумевают отказ от взятых под контроль РФ территорий и от членства Украины в НАТО. Депутат Дмитрий Белик заявил, что РФ будет руководствоваться своей безопасностью при обсуждении соглашения. Представитель МИД РФ Мария Захарова считает, что сейчас преждевременно обсуждать планы республиканца, так как официального документа еще нет. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Крыму рассказали о прочной основе для мира на Украине.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами