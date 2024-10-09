Эксперт раскрыл, почему Запад начинает менять отношение к России

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо призывает не принимать Украину в НАТО, и его мнение в той или иной степени разделяют многие лидеры Евросоюза. Как считает замглавы Института стран СНГ Владимир Жарихин, словацкий премьер лишь подтвердил свои прежние тезисы, передает РИА Новости.

«Сложно сказать, как долго Словакия будет проводить такую политику. В конце концов, на парламентских выборах Фицо не заручился безусловной поддержкой избирателей», — заявил эксперт.

Жарихин уточнил, что в будущем к власти в Словакии могут прийти политические силы, напоминающие современное правительство Чехии.

Однако и другие европейские политики все реалистичнее оценивают ситуацию, в том числе — меняют позицию по России, утверждает политолог.

По словам эксперта, несмотря на то, что этот процесс идет крайне медленно, общую динамику Жарихин считает положительной. Политолог утверждает, что однажды остальные европейские политики тоже начнут говорить, как Фицо.

«Прежде всего этот дрейф происходит из-за постепенного ослабления влияния (президента США Джо — «Газета.Ru») Байдена, для которого участие в российско-украинском конфликте было делом принципа», — отметил эксперт.

До этого британский журнал Prospect со ссылкой на источники писал, что европейские чиновники признают, что Киев медленно теряет позиции в конфликте с Москвой, и опасаются последствий этого.

Ранее президент Польши заявил о «желании многих» возобновить связи с Россией.