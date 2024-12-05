В Госдуме посмеялись над позицией Германии по отправке войск на Украину

Разногласия во властных структурах Германии по поводу отправки военных на территорию Украины похожи на анекдот. Об этом в беседе с РИА Новости заявил депутат Госдумы Леонид Ивлев.

«Засветилась (глава МИД ФРГ Анналена. — прим. ред.) Бербок, а вот канцлер (Олаф. — прим. ред.) Шольц — против (отправки войск на Украину. — прим. ред.), что больше похоже на анекдот. Не Германия и не Европа определят результаты СВО, это решит Россия», — подчеркнул депутат.

Ивлев напомнил, что помимо Германии о войсках на территории Украины заговорили и во Франции с Великобританией. По его словам, на Западе таким образом стремятся спасти киевский режим от краха.

Депутат выразил уверенность в том, что в конечном счете все цели СВО будут достигнуты.

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок до этого заявила, что немецкие военнослужащие могут быть отправлены на Украину в целях обеспечения мира в случае прекращения огня. При этом президент Украины Владимир Зеленский на встрече с приехавшими в Киев еврокомиссарами сказал, что, если поднимет вопрос об иностранных ВС в зоне конфликта на Украине, страна лишится половины своих союзников.

В свою очередь канцлер Германии Олаф Шольц отметил во время выступления в бундестаге, что отправка немецких военнослужащих на Украину исключена.

Ранее глава СВР назвал причину возникновения разговоров о заморозке конфликта на Украине.