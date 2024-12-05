Байден рассматривает возможность помилования нескольких демократов

Уходящий президент Соединенных Штатов Джо Байден рассматривает возможность превентивного помилования нескольких демократов, занимающих государственные должности, сообщает Politico, ссылаясь на источники в Демократической партии.

В Белом доме осторожно оценивают этот шаг, так как помилование людей, не совершавших преступлений, может вызвать критику и подразумевать неподобающее поведение со стороны президента. Кроме того, некоторые из предложенных помилований могут быть отклонены.

Среди тех, кто может получить помилование, упоминаются сенатор Адам Шифф и бывший член палаты представителей Лиз Чейни, которые участвовали в Комитете по импичменту Трампа. Также возможно помилование Энтони Фаучи, который занимал пост директора Национального института аллергических и инфекционных болезней и активно выступал во время пандемии COVID-19.

Байден ранее подписал указ о помиловании своего сына, ранее обвиненного в незаконном хранении оружия и нарушении налогового законодательства. В своем выступлении американский лидер подчеркнул, что с начала президентского срока он не вмешивался в работу министерства юстиции, однако считает судебное преследование сына избирательным и политически мотивированным.

Ранее в МИД России пошутили, что Байден уже мог помиловать фон дер Ляйен.