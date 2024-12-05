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В бундестаге опровергли слова Бербок об отправке немецких военных на Украину

Хёгль: оснований для отправки немецких военных на Украину нет

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Global Look Press

В германском парламенте опровергли утверждения главы МИД ФРГ Анналены Бербок, заявившей, что немецкие военные могут принять участие в миротворческой миссии на Украине. Об этом со ссылкой на уполномоченную бундестага по вопросам обороны Еву Хёгль сообщает ТАСС.

По словам Хёгль, в настоящее время нет оснований для размещения миротворческой миссии и сухопутных войск НАТО на Украине. По этой причине «спекулировать о возможном участии бундесвера» неуместно.

4 декабря глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что немецкие военнослужащие могут быть отправлены на Украину в целях обеспечения мира в случае прекращения огня.

С этим утверждением сразу же не согласился канцлер Германии Олаф Шольц: во время выступления в бундестаге он исключил отправку немецких военнослужащих на Украину.

Ранее МИД Китая поставил Бербок на место из-за слов о России.

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