Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между КНДР и Россией вступил в силу

Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Корейской Народно-Демократической Республикой (КНДР) и Россией стал действительным с 4 декабря. Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

В среду в Москве заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко и его коллега из КНДР Ким Чон Гю подписали протокол об обмене ратификационными грамотами. Согласно условиям договора, он начинает действовать с момента подписания.

В июне президент Владимир Путин посетил Северную Корею, где подписал Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и КНДР. Он был ратифицирован Госдумой 24 октября и включает 23 статьи, касающиеся расширения сотрудничества в торговле, экономике, инвестициях, науке и технологиях, включая космические исследования и мирный атом.

Согласно документу, в случае нападения на Россию или Северную Корею третьей страной стороны обязуются оказать союзнику военную или другую необходимую помощь. С начала октября в СМИ активно обсуждается информация о том, что войска КНДР якобы отправились в зону спецоперации. Ни Москва, ни Пхеньян этого не подтверждали.

Ранее Ким Чен Ын дал обещание России.