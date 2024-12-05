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Макрон готовит обращение к нации

BFMTV: после отставки правительства Франции Макрон выступит с обращением к нации

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Alexis Sciard/Keystone Press Agency/Global Look Press

После отставки правительства Франции президент страны Эммануэль Макрон выразил намерение обратиться к нации. Об этом сообщил телеканал BFMTV.

Выступление запланировано на 20:00 (22:00 мск) в четверг, 5 декабря. Трансляция будет вестись из Елисейского дворца. Назовет ли Макрон имя нового премьер-министра, на данный момент неизвестно.

4 декабря Национальное собрание Франции приняло резолюцию о недоверии правительству премьер-министра страны Мишеля Барнье. Вотум недоверия поддержал 331 депутат. Председатель Национального собрания Яэль Брон-Пиве объявила, что в соответствии с конституцией Франции Барнье должен подать президенту республики прошение об отставке.

Известно, что резолюция стала историческим шагом: правительство отправлено в отставку парламентом впервые с 1962 года. Кабмин Мишеля Барнье проработал всего 90 дней и стал самым недолговечным в истории Пятой республики.

Ранее Макрон исключил возможность ухода с поста президента Франции.

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