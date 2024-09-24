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Ученые обнаружили новую опасность для здоровья от полетов в космос

PNAS: пребывание в невесомости вдвое ослабляет сердечную мышцу

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NASA

Американские ученые из Медицинского центра Джонса Хопкинса выяснили, что пребывание в условиях низкой гравитации нарушает здоровый ритм сердечных сокращений и ослабляет ткани сердца. Исследование опубликовано в научном журнале Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

По словам специалистов, у экипажа на борту Международной космической станции (МКС) со временем сердце начинает биться примерно вдвое слабее, чем у людей на Земле.

Выводы исследователей основаны на экспериментах с человеческими индуцированными плюрипотентными стволовыми клетками. Сначала их превратили в клетки сердечной мышцы (кардиомиоциты), а затем поместили в биоинженерный тканевый чип.

Команда создала два чипа, один из которых отправили на МКС, а другой оставили в лаборатории. После завершения периода испытаний космический образец вернули на Землю.

Как показал анализ, кардиомиоциты в космосе начали сокращаться с перебоями, демонстрируя аритмию — нарушение, которые могут привести к отказу органа. Паузы между сокращениями на борту МКС увеличились почти в пять раз по сравнению с земным образцом.

Ученые также обнаружили, что в отправленных в космос тканях саркомеры (белковые пучки в мышечных клетках, которые помогают им сокращаться) стали короче и более беспорядочными, что служит признаком заболеваний сердца у человека.

Кроме того, энергопроизводящие митохондрии в клетках стали крупнее, круглее и утратили характерные складки, которые помогают клеткам использовать и вырабатывать энергию.

По словам исследователей, разработка лекарств для нормализации работы сердца в космосе также поможет людям, страдающим от сердечно-сосудистых заболеваний на Земле.

Ранее ученые выяснили, что женщины лучше мужчин переносят пребывание в космосе.

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