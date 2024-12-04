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Медведев заявил о равнодушии США к гибели украинцев

Медведев: администрации Байдена плевать на смерть 18-летних украинцев

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Leah Millis/Reuters

Зампред Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что администрации президента США Джо Байдена «плевать на смерть 18-летних украинцев». Так он прокомментировал на своей странице в соцсети Х призыв госсекретаря США Энтони Блинкена к Киеву снизить призывной возраст.

«Все-таки уходящий [госсекретарь США Энтони] Блинкен — редкая мразь. Требует от Украины снизить возраст мобилизации для продолжения «помощи США»», — написал Медведев.

Комментарий был сделан после того, как государственный секретарь США Энтони Блинкен назвал критическим вопрос о мобилизации на Украине и призвал Киев принять «сложные, но необходимые решения» в этой сфере.

В конце ноября администрация президента США Джо Байдена призвала Киев снизить возраст призыва на военную службу в ВСУ. В Белом доме считают, что Украине необходимо срочно увеличить численность вооруженных сил, чтобы продолжить сопротивление России в условиях затянувшихся боевых действий.

Призыв к снижению возраста для мобилизации с 25 до 18 лет поддерживается не только американскими чиновниками, но и европейскими союзниками Украины.

Ранее США объяснили математикой просьбу снизить возраст призыва на Украине.

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