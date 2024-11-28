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США объяснили математикой просьбу снизить возраст призыва на Украине

AP: США объяснили чистой математикой снижение призывного возраста на Украине

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Ukrainian Armed Forces/Reuters

Администрация президента США Джо Байдена потребовала от Украины снизить призывной возраст с 25 до 18 лет. Об этом сообщил Associated Press представитель американских властей.

Собеседник агентства объяснил эту позицию «чистой математикой», подчеркивая, что по текущим данным Вооруженные силы Украины (ВСУ) значительно уступают российским войскам по численности военнослужащих.

«Чистая математика», – сказал чиновник.

Он также отметил, что оценка властей Украины о необходимости привлечь дополнительно 160 тысяч человек, вероятно, занижена.

Администрация президента США Джо Байдена потребовала от Украины в кратчайшие сроки нарастить личный состав ВСУ. В связи с этим была предложена срочная мобилизация украинцев с 18-летнего возраста. Европейские чиновники утверждают, что если украинские власти не скорректируют возраст мобилизации, ВСУ рискуют потерять позиции в Курской области России. Подробнее об этом — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в офисе Зеленского отреагировали на призыв США снизить возраст мобилизации.

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