В МИД РФ рассказали о значении договора о безопасности между Москвой и Минском

Будущий договор России и Белоруссии о гарантиях безопасности укрепит оборону Союзного государства на фоне возрастающих угроз со стороны Запада и Украины. Об этом в беседе с РИА Новости заявил глава второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук.

«Будущий российско-белорусский договор о гарантиях безопасности направлен на укрепление взаимных союзнических обязательств наших стран по обеспечению надежной обороны и безопасности Союзного государства», — подчеркнул он.

В конце сентября белорусский министр иностранных дел республики Максим Рыженков сообщал, что Россия и Белоруссия планируют подписать договор о гарантиях безопасности, который будет включать положение о ядерном оружии.

Рыженков уточнил, что процедуру планируют провести к 25-летию образования Союзного государства, которое будет отмечаться в декабре.

Ранее Лукашенко заявил о готовности применить ядерное оружие при нападении.