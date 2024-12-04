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Кадыров признался, что Маск не дарил ему Cybertruck

Кадыров: Маск не дарил мне Cybertruck, шутку с машиной я придумал

Глава Чечни Рамзан Кадыров в ходе прямой линии в своем Telegram-канале признался, что американский предприниматель Илон Маск не дарил ему электропикап Cybertruck.

Кадыров признался, что ему интересна личность Маска, его характер и жизненная позиция.

«Я люблю с ним подшучивать через соцсети. Машину он мне не подарил, машина не моя была — я эту шутку придумал и запустил», — сообщил чеченский лидер.

По его словам, Cybertruck плохо показал себя в боевых действиях. Кадров отметил, что российский внедорожник УАЗ «Патриот» лучше для этих целей, чем американский электропикап. При этом глава Чечни отметил, что в его распоряжении имеется еще один Cybertruck.

«Если мы Илона Маска чем-то обидели — просим извинений. <…> Нам нравятся такие люди», — сказал он.

17 сентября Кадыров заявил о подарке от Маска в виде пикапа Cybertruck и добавил, что на электрокар в Чечне установили крупнокалиберный пулемет. Через несколько дней глава Чечни сообщил, что Маск «поступил не по-мужски» и отключил Cybertruck, отправленный в зону специальной военной операции (СВО).

Ранее Кадыров заявил, что отправил в зону СВО два автомобиля Cybertruck.

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