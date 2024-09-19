Кадыров рассказал о «некрасивом» поступке Маска

Глава Чечни Рамзан Кадыров посетовал в своем Telegram-канале, что американский миллиардер, глава Tesla Илон Маск отключил электропикап Cybertruck, отправленный в зону специальной военной операции (СВО).

«Некрасиво поступил Илон Маск. Дарит от души дорогие подарки, а потом удаленно их отключает», — сообщил Кадыров.

По его словам, «Маск удаленно отключил кибертрак».

«Не по-мужски это. Пришлось отбуксировать железного коня. Ну как так, Илон? Разве так делается?» — задался вопросом Кадыров.

Кадыров ранее заявил о подарке от Илона Маска в виде пикапа Cybertruck, и добавил, что на электрокар в Чечне установили крупнокалиберный пулемет. Сам Кадыров, по его словам, покатался на машине по Грозному и признался, что «буквально влюбился» в нее. Глава Чечни также «выразил искреннюю благодарность» миллиардеру и назвал его «сильнейшим гением современности и специалистом». Маск в свою очередь заявил, что не дарил Кадырову Cybertruck. Tesla также не подтвердила передачу Cybertruck главе российского региона. Машину можно купить в России через посредников более чем за 20 млн рублей.

Ранее Кадыров прокатился с мэром Грозного на белорусском мотоцикле.